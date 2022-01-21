Европарламент в резолюции осудил насилие после протестов в Казахстане

Европейский парламент принял резолюцию с осуждением масштабных актов насилия, последовавших за протестами в Казахстане.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Строго осуждая широкомасштабные акты насилия, которые произошли после мирных протестов в Казахстане, начавшихся 2 января, парламент призывает казахстанские власти уважать права человека и основные свободы и немедленно освободить произвольно задержанных демонстрантов и активистов", - говорится в резолюции.

Евродепутаты осудили риторику президента Токаева, включая его заявления о протестующих как о "террористах", и хотят, чтобы казахстанские власти воздерживались от предъявления обвинений в терроризме "на основе слишком широкого толкования этого термина" и проводили различие между мирными протестующими и применением насилия и совершением преступлений.

"Парламент требует надлежащего международного расследования преступлений, совершенных против народа Казахстана. Он также призывает правительство Казахстана рассмотреть вопрос о создании постоянной рабочей группы под эгидой ОБСЕ, чтобы оценить, были ли беспорядки результатом иностранного вмешательства или внутренней борьбы за власть, а также устранить первопричину беспорядков", – говорится в резолюции.

По мнению евродепутатов, Казахстану нужны безотлагательные реформы для борьбы с коррупцией и уменьшения растущего неравенства.

Напомним, 19 января последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы на фоне вывода сил ОДКБ из Казахстана.

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