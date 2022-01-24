Ризик війни з РФ та фактор Саакашвілі: що впливає на інтеграцію Грузії до НАТО

Як у Грузії оцінюють свої шанси на членство в НАТО після оголошення Росією свого ультиматуму? І як на ці шанси впливає політична криза в країні, зокрема ув'язнення експрезидента Міхеїла Саакашвілі?

Ці питання редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поставив відомому грузинському політологу, колишньому раднику із зовнішньої політики експрезидента Георгія Маргвелашвілі Тенгізу Пхаладзе.

Ключові тези інтерв'ю Тенгіза Пхаладзе можна прочитати в статті Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ, а відео доступне на YouTube-каналі "Європейської правди".

Коротко про те, про що говорив Тенгіз Пхаладзе:

"Ультиматум РФ, висунутий США і НАТО, викликає занепокоєння не так своїм змістом, як формою. Якби Росія хотіла реальних переговорів, то діяла б інакше. Цим ультиматумом Росія просто загострює атмосферу… При цьому російський ультиматум не вплинув на шанси України та Грузії стати членами Альянсу. Як мінімум, він їх не зменшив. Ми побачили пробудження Заходу, і це дає шанс форсувати процес нашого вступу до НАТО".

"Росія активізує всі механізми для того, щоб створити ерозію державності. На жаль, у Грузії також існує п'ята колона Кремля, хоча вона й менша, ніж в Україні. Все ж таки у нас підтримка членства в НАТО та ЄС перевищує 70%".

"Грузинська опозиція часто звинувачує владу в тому, що стосовно Росії вони займають дуже м'яку позицію, прагнучи максимально деполітизувати відносини. У цьому плані я теж дуже часто критикую наш уряд, бо хочеться бачити від них більшу активність".

"Росія має всюди відчувати дискомфорт через те, що вона вторглася на територію Грузії".

"Нинішня криза – це мінус для нашої інтеграції, тому що в розмовах із Заходом ми змушені перемикатися на інше. На жаль, внутрішні протистояння послаблюють державність і, звісно, ​​віддаляють Грузію від наших основних цілей. Ми займаємося внутрішніми розбірками в той час, коли всі політичні сили повинні демонструвати єдність перед загрозою, що стоїть перед нами".

"Судовий процес над колишнім главою країни – це тест для молодих демократій, таких, як наші... Не можна бути країною-аспірантом у НАТО і країною, яка має Угоду про асоціацію з ЄС, і не прагнути до найвищих стандартів демократії. І як свідчить нинішній процес над експрезидентом Саакашвілі, цей тест Грузія поки що не пройшла".

"Ми все ще боремося зі старими проблемами. Не можна сказати, що за дев’ять років нової влади ці проблеми стали меншими.

Можливо, покращення відбулося лише у пенітенціарній системі. Однак, якщо говорити про судову чи виборчу систему, то всі проблеми, які були за Саакашвілі, залишилися".

Більше - у матеріалі Юрія Панченка Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ, а також у відео на YouTube-каналі "Європейської правди".