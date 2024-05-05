Консерватори опустились на третє місце за підсумками місцевих виборів у Британії

Після підрахунку результатів голосування на місцевих виборах у всіх 107 радах Великої Британії владна Консервативна партія Великої Британії опустилась на третє місце за кількістю місцевих депутатів, поступившись ліберал-демократам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Одна з найбільш дошкульних поразок для консерваторів настала у Вест-Мідленді, де після перерахунку результатів із перевагою лише у 1508 голосів мером замість Енді Стріта став лейборист Річард Паркер.

Таким чином, за партією прем'єра Ріші Сунака збереглось лише одне мерське крісло у Тіс-Веллі з 11, де відбувались вибори, решту отримали лейбористи. Консерватори також втратили понад 470 місцевих депутатів, отримавши 513 місць.

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Партія також не змогла втримати місце в парламенті – Палаті громад – на довиборах в окрузі Саут-Блекпул, де програла лейбористам і була майже витіснена на третє місце партією євроскептичною партією Reform UK.

Лейбористи натомість отримали 1140 депутатів у місцевих радах (на 185 більше), а опозиційна Ліберально-демократична партія несподівано стала другою за підсумками місцевих виборів за кількістю депутатів місцевих рад (521).

Рекордно хороший результат на місцевих виборах показали й "Зелені": вони отримали 181 місце в місцевих радах, що на понад 70 більше, ніж раніше.

Попри поразки, в Консервативній партії вже, схоже, відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака після того, як результати місцевих виборів виявились не настільки катастрофічними, як очікувалось.

Сунак, однак, уже визнав невтішний результат місцевих виборів для Консервативної партії й сказав, що "повністю зосереджений на поточній роботі" для покращення рейтингів перед голосуванням за парламент.