Чехія відкликає свого посла в Росії, який і так сидить у Празі

Міністерство закордонних справ Чехії вирішило відкликати з посади посла в Росії Вітезслава Півоньку, який з 2022 року фізично перебуває в Празі.

Цю інформацію голова відомства Ян Ліпавський підтвердило агентству ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Ліпавський оголосив про відкликання Півоньки в етері телеканалу Nova, говорячи про відмову прийти на так звану інавгурацію Владіміра Путіна в Москві 7 травня.

"Ми інтенсивно працюємо над новим послом. Нинішній посол вже відкликаний. Я вірю, що новий посол Чехії колись з'явиться", – сказав він, відмовившись коментувати терміни призначення наступника Півоньки або його ім'я.

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Голова чеського МЗС уточнив ČTK, що посол Чехії в Росії піде у відставку наприкінці травня.

Раніше ЗМІ припускали, що посольство Чехії в Москві може очолити Даніель Коштовал – дипломат і колишній заступник міністра оборони.

Вітезслав Півонька є чеським послом у Росії з 2018 року. У 2022-му після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виїхав до Праги, зберігши посаду посла. Фактично представництво в Москві весь цей час очолювали його заступники, серед останніх – Ян Ондрейка.

Чеська влада, нагадаємо, вже деякий час обговорює, чи варто мати посла в Москві, зважаючи на поточну російську військову агресію в Україні.