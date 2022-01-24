Риск войны с РФ и фактор Саакашвили: что влияет на интеграцию Грузии в НАТО

Как в Грузии оценивают свои шансы на членство в НАТО после оглашения Россией своего ультиматума в сфере безопасности? И как на эти шансы влияет политический кризис в стране, в частности заключение экс-президента Михеила Саакашвили?

Эти вопросы редактор ЕвроПравды Юрий Панченко задал известному грузинскому политологу, бывшему советнику по внешней политике экс-президента Георгию Маргвелашвили Тенгизу Пхаладзе.

Ключевые тезисы интервью Пхаладзе можно прочесть в статье Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ, а видео доступно на YouTube-канале "Европейской правды".

Кратко о том, о чем говорил Тенгиз Пхаладзе:

"Ультиматум РФ, выдвинутый США и НАТО, вызывает беспокойство не столько своим содержанием, сколько формой. Если бы Россия хотела реальных переговоров, то действовала бы иначе. Этим ультиматумом Россия просто накаляет обстановку… При этом российский ультиматум не повлиял на шансы Украины и Грузии стать членами Альянса. Как минимум, он их не снизил. Мы увидели пробуждение Запада, и это дает шанс форсировать процесс нашего вступления в НАТО".

"Россия активизирует все механизмы, чтобы создать эрозию государственности. К сожалению, в Грузии также существует пятая колонна Кремля, хотя она меньше, чем в Украине. Все же у нас поддержка членства в НАТО и ЕС превышает 70%".

"Грузинская оппозиция часто обвиняет власть в том, что по отношению к России они занимают очень мягкую позицию, стремясь максимально деполитизировать отношения. В этом плане я тоже очень часто критикую наше правительство, потому что хочется видеть от них больше активности".

"Россия должна везде испытывать дискомфорт из-за того, что она вторглась на территорию Грузии".

"Нынешний кризис – это минус для нашей интеграции, потому что в разговорах с Западом мы вынуждены переключаться на другое. К сожалению, внутренние противостояния ослабляют государственность и, конечно, отдаляют Грузию от наших основных целей. Мы занимаемся внутренними разборками в то время, когда все политические силы должны демонстрировать единство перед стоящей перед нами угрозой".

"Судебный процесс над бывшим главой страны – это тест для молодых демократий, таких, как наши... Нельзя быть страной-аспирантом в НАТО и страной, имеющей Соглашение об ассоциации с ЕС, и не стремиться к самым высоким стандартам демократии. И как свидетельствует нынешний процесс над экс-президентом Саакашвили, этот тест Грузия пока не прошла".

"Мы все еще боремся со старыми проблемами. Нельзя сказать, что за девять лет новой власти эти проблемы стали меньше.

Возможно, улучшение произошло только в пенитенциарной системе. Однако если говорить о судебной или избирательной системах, то все проблемы, которые были при Саакашвили, остались".

Больше – в материале Юрия Панченко Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ, а также в видео на YouTube-канале "Европейской правды".