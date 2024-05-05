У німецькому Вісбадені протестували проти виступу пропутінської Нетребко

Близько 400 демонстрантів увечері 4 травня вийшли на акцію протесту біля Гессенського державного театру у Вісбадені, вимагаючи скасувати виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами представника поліції Вісбадена, кілька сотень демонстрантів зібралися близько п'яти годин у суботу ввечері й протестували проти виступу Нетребко на травневому фестивалі. Все минуло мирно і без інцидентів.

Минулого року у Вісбадені вже протестували проти виступу Нетребко на травневому фестивалі.

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Лише кілька днів тому концерт за участю російської співачки, запланований на 1 червня у швейцаському Люцерні, був скасований під тиском кантональної влади.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.

Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.