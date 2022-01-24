Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден обговорить з європейськими лідерами кризу довкола України

Понеділок, 24 січня 2022, 18:57

Президент США Джо Байден проведе розмову з європейськими лідерами в понеділок, щоб обговорити триваючу напруженість між Росією та Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Байден по відеозв’язку буде говорити з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

За інформацією ЗМІ, США розглядають можливість відправити на східний фланг НАТО від 1000 до 5000 військових, а також літаків і суден. Рішення має бути прийняте найближчим часом. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден США

Статті

Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу

Міністр юстиції Денис Малюська: "Ключова частина – це доведення конкретних фактів окупації Росією Донбасу. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".
24 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.
24 січня 2022 — Від редакції

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда