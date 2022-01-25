Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Байдена розповіли про переговори щодо поставок газу в Європу в разі нападу РФ на Україну

Вівторок, 25 січня 2022, 17:57

Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.

Про це у телефонному спілкуванні з журналістами заявили у вівторок високопосадовці адміністрації Байдена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чиновники не назвали конкретні країни чи компанії, з якими вони вели переговори, щоб забезпечити безперебійний енергопотік до Європи до кінця зими, але сказали, що це широке коло постачальників, зокрема продавці зрідженого природного газу. 

Австрія підтримує жорсткі санкції ЄС проти Росії, але не в газовому секторі

"Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США", - сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

"Відповідно, ми... ведемо переговори з великими виробниками природного газу по всьому світу, щоб зрозуміти їхні можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та розподілити ці обсяги серед європейських покупців", - сказав чиновник.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через можливе загострення конфлікту в Україні можуть порушити ці поставки.

Будь-які перебої з постачанням російського газу до Європи посилять існуючу енергетичну кризу, спричинену дефіцитом.

Рекордні ціни на електроенергію призвели до збільшення рахунків за електроенергію для споживачів, а також викликали протести у деяких країнах.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія Енергетика

Статті

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

"Ніякої зброї для кризових районів" – за цією формулою вже багато років живе німецька зовнішня політика. Але які наслідки у реальному життя має слідування цьому принципу?
25 січня 2022 — Марілуїзе Бек, для Європейської правди

Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу

Міністр юстиції Денис Малюська: "Ключова частина – це доведення конкретних фактів окупації Росією Донбасу. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".
24 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда