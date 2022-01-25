У Байдена розповіли про переговори щодо поставок газу в Європу в разі нападу РФ на Україну

Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.

Про це у телефонному спілкуванні з журналістами заявили у вівторок високопосадовці адміністрації Байдена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чиновники не назвали конкретні країни чи компанії, з якими вони вели переговори, щоб забезпечити безперебійний енергопотік до Європи до кінця зими, але сказали, що це широке коло постачальників, зокрема продавці зрідженого природного газу.

"Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США", - сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

"Відповідно, ми... ведемо переговори з великими виробниками природного газу по всьому світу, щоб зрозуміти їхні можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та розподілити ці обсяги серед європейських покупців", - сказав чиновник.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через можливе загострення конфлікту в Україні можуть порушити ці поставки.

Будь-які перебої з постачанням російського газу до Європи посилять існуючу енергетичну кризу, спричинену дефіцитом.

Рекордні ціни на електроенергію призвели до збільшення рахунків за електроенергію для споживачів, а також викликали протести у деяких країнах.

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