У Байдена рассказали о переговорах по поставкам газа в Европу в случае нападения РФ на Украину

Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину.

Об этом в телефонном общении с журналистами заявили во вторник чиновники администрации Байдена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновники не назвали конкретные страны или компании, с которыми они вели переговоры, чтобы обеспечить бесперебойный энергопоток в Европу до конца зимы, но сказали, что это широкий круг поставщиков, в частности, продавцы сжиженного природного газа.

"Мы работаем над обнаружением дополнительных объемов нероссийского природного газа из разных регионов мира: от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", - сказал чиновник администрации на условиях анонимности.

"Соответственно, мы... ведем переговоры с крупными производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей", - сказал чиновник.

Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за возможного обострения конфликта в Украине могут нарушить эти поставки.

Любые перебои с поставкой российского газа в Европу усилят существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Рекордные цены на электроэнергию привели к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей, а также вызвали протесты в некоторых странах.

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