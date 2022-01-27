Зеленський і президент Литви обговорили безпекову ситуацію довкола України

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа провели телефонну розмову, у якій центральною темою була безпекова ситуація довкола України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке української сторони.

Володимир Зеленський розповів Гітанасу Науседі про поточну ситуацію вздовж кордонів та на окупованих територіях.

Він також наголосив на важливості збереження єдності країн-членів ЄС та НАТО у цій ситуації, та подякував Литві за послідовну підтримку України та вагому практичну допомогу для зміцнення обороноздатності.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

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