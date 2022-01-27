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Зеленский и президент Литвы обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Четверг, 27 января 2022, 13:18

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа провели телефонный разговор, в котором центральной темой была ситуация в области безопасности вокруг Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике украинской стороны.

Владимир Зеленский рассказал Гитанасу Науседи о текущей ситуации вдоль границ и на оккупированных территориях.

Он также отметил важность сохранения единства стран-членов ЕС и НАТО в этой ситуации, и поблагодарил Литву за последовательную поддержку Украины и весомую практическую помощь для укрепления обороноспособности.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

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Литва Зеленский

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