Понад 1000 політв’язнів: ЄС відреагував на ганебну віху у Білорусі

Європейський Союз виступив із заявою у зв’язку з тим, що кількість політичних в’язнів у Білорусі перевищила 1000 осіб.

Заяву опублікував речник ЄС із питань зовнішніх справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Число політв'язнів у Білорусі зараз досягло 1000 і продовжує зростати. Ця ганебна віха відображає триваючі репресії режиму Лукашенка проти власного населення. Крім того, багато тисяч протестувальників втекли з країни, щоб уникнути переслідувань", - зазначив Стано.

За його словами, у сьогоднішній Білорусі закрито простір для демократичної політичної опозиції та діяльності вільних та незалежних ЗМІ, а режим Лукашенка продовжує затримувати людей, наражаючи їх на жорстоке поводження та катування та засуджуючи їх до тривалих термінів ув'язнення під час політичних процесів за зачиненими дверима.

"Юридичний захист політичних ув'язнених став небезпечним: понад 40 адвокатів, як повідомляється, втратили ліцензії. Білорусь має дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань у рамках ООН та ОБСЄ. ЄС знову заявляє про свою вимогу негайного та беззастережного звільнення всіх політичних ув'язнених", - зазначив Стано.

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