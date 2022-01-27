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Італія послабить правила в’їзду для мандрівників з ЄС з лютого

Четвер, 27 січня 2022, 19:09

Італія послабить коронавірусні обмеження для всіх відвідувачів із країн Європейського Союзу, починаючи з 1 лютого.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца підписав наказ, у якому йдеться, що мандрівникам із країн ЄС буде потрібно лише "зелена перепустка".

Італія розширила обмеження для невакцинованих

"Зелена перепустка" - це документ, що підтверджує наявність імунітету до COVID-19 у результаті вакцинації, перенесення хвороби або негативного результату тесту.

14 грудня Італія постановила, що всі відвідувачі з ЄС мають пройти тест перед від'їздом на тлі побоювань щодо поширення варіанта коронавірусу "Омікрон".

Як повідомлялося, Україна з 16 грудня 2021 року віднесена Італією до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.

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Італія Коронавірус Туризм

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