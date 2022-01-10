Італія розширила обмеження для невакцинованих

У понеділок в Італії набули чинності кілька нових обмежень для тих, хто не був вакцинований проти COVID-19.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Щоб відвідувати ресторани, готелі, торгові ярмарки, гірськолижні підйомники або їздити місцевими або міжміськими поїздами та автобусами, тепер необхідно пред'явити доказ вакцинації проти COVID-19 або недавнього одужання. Раніше також приймали негативний результат тесту.

Нове правило поширюється і на командні види спорту — усі професійні футболісти мають бути щеплені, щоб грати.

Туристи з інших країн Європейського Союзу можуть використовувати QR-коди своїх сертифікатів про щеплення.

В Італії останнім часом спостерігається сплеск інфекції. Останній показник захворюваності показав 1669 нових випадків на 100 тисяч жителів за останні сім днів.

Більшість шкіл відкрилися у понеділок на новий семестр, незважаючи на заклики директорів, профспілки лікарів та деяких мерів відкласти повернення до класу як мінімум на два тижні. Проте, за повідомленнями ЗМІ, понад 1000 міських рад у всій країні закрили свої школи.

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