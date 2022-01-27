Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Италия ослабит правила въезда для путешественников из ЕС с февраля

Четверг, 27 января 2022, 19:09

Италия ослабит коронавирусные ограничения для всех посетителей из стран Европейского Союза начиная с 1 февраля.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал приказ, в котором говорится, что путешественникам из стран ЕС потребуется только "зеленый пропуск".

Италия расширила ограничения для невакцинированных

"Зеленый пропуск" - это документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 в результате вакцинации, переноса болезни или отрицательного результата теста.

14 декабря Италия постановила, что все посетители из ЕС должны пройти тест перед отъездом на фоне опасений по поводу распространения варианта коронавируса "Омикрон".

Как сообщалось, Украина с 16 декабря 2021 года отнесена Италией к перечню стран списка Е, который предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Коронавирус Туризм

Статьи

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Готовы ли западные лидеры усилить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в случае наихудшего сценария?
26 января 2022 — YES, Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Андерс Фог Расмуссен