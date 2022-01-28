Посольство України вимагає від державного мовника Чорногорії видалити новину про "напад на ЛНР"

Посольство України в Чорногорії вимагає від державної телекомпанії RTCG видалити новину, в якій заявляється про "напад України" на сепаратистів з так званої "ЛНР".

Про це йдеться у заяві на сторінці посольства у Facebook, пише "Європейська правда".

"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально вражені публікацією чорногорського громадського мовника RTCG news, яка узаконює сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України", - йдеться у заяві.

Посольство також вимагає права на публічне спростування недостовірної інформації.

"Ми закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію і не допускати поширення в майбутньому інформації, несумісної з офіційною позицією Чорногорії щодо територіальної цілісності України та норм міжнародного права", - наголошується в заяві.

Вранці 28 січня на сайті RTCG з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?". На момент написання цієї новини заголовок змінили і тепер він звучить так - "Під час артобстрілу загинув солдат".

Однак решта тексту залишилася без змін, в тому числі про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

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