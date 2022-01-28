Посольство Украины требует от госСМИ Черногории удалить новость о "нападении на ЛНР"

Посольство Украины в Черногории требует от государственной телекомпании RTCG удалить новость, в которой заявляется о "нападении Украины" на сепаратистов из так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально поражены публикацией черногорского общественного вещателя RTCG news, узаконивающей сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Посольство также требует права на публичное опровержение недостоверной информации.

"Мы призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допускать распространения в будущем информации, несовместимой с официальной позицией Черногории по поводу территориальной целостности Украины и норм международного права", - отмечается в заявлении.

Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?". На момент написания этой новости заголовок изменили и теперь он звучит так: "Во время артобстрела погиб солдат".

Однако остальной текст остался без изменений, в том числе о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.

Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал ведет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

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