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Укр / Рус

Глава МЗС Німеччини летить у США обговорювати Україну та Росію

Понеділок, 3 січня 2022, 16:13

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу вирушить до Вашингтона, де обговорить зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном та іншими політиками російсько-український конфлікт.

Про це повідомив у понеділок офіційний представник МЗС Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами речника, інші теми першого офіційного візиту Бербок до Сполучених Штатів включатимуть майбутній діалог із Росією, клімат, зовнішню політику та зміцнення демократії.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним. Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Крім того, у Німеччині анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах цього тижня.

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Німеччина США Донбас та ОРДЛО Росія
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