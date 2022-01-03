Глава МИД Германии летит в США обсуждать Украину и Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду отправится в Вашингтон, где обсудит со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и другими политиками российско-украинский конфликт.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам спикера, другие темы первого официального визита Бербок в Соединенные Штаты будут включать предстоящий диалог с Россией, климат, внешнюю политику и укрепление демократии.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц хочет уже в январе встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что подготовкой встречи уже занимается советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер.

Кроме того, в Германии анонсировали переговоры "нормандских советников" в разных форматах на этой неделе.

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