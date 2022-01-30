Парламент Італії з восьмої спроби переобрав на другий термін чинного президента

Парламент Італії після невдалих семи раундів голосування врешті переобрав на наступний семирічний термін чинного президента Серджо Матареллу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Переобрання Матарелли стало виходом з "глухого кута", оскільки лідери політсил ніяк не могли знайти іншу компромісну кандидатуру.

80-річний президент неодноразово казав, що не хоче бути обраним на другий термін, і планував йти на пенсію, та вже встиг зняти квартиру у Римі, куди мав переїхати з президентського палацу після завершення каденції.

Протягом всього минулого тижня у парламенті щоденно відбувалося голосування, щоразу безрезультатне. Проте у суботу 29 січня політики врешті переконали Серджо Матареллу змінити думку і у восьмому турі за його кандидатуру віддали достатньо голосів для перемоги.

У короткій телезаяві з президентського палацу Серджо Матарелла сказав, що не міг поставити свої персональні бажання вище за "відчуття відповідальності" у час, коли перед країною постають низка соціальних та економічних викликів.

Триваюча каденція Матарелли завершується у четвер 3 лютого.

Нагадаємо, спешу найбільш імовірним наступним президентом називали чинного прем’єра Маріо Драгі, колишнього главу Європейського центрального банку. Проте деякі партійні лідери виступили проти його кандидатури, вважаючи, що без Драгі на посаді прем’єра зросте ризик політичної нестабільності і дострокових виборів.

Маріо Драгі після переобрання Матарелли заявив, що це "чудові новини для Італії" та подякував йому за рішення погодитись на другий термін.

В Італії президентська посада значною мірою має церемоніальну роль, проте президент може повертати закони на повторний розгляд у парламент, а також має важливу роль у разі політичної кризи.