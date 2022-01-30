Парламент Италии с восьмой попытки переизбрал на второй срок действующего президента

Парламент Италии после неудачных семи раундов голосования избрал на следующий семилетний срок действующего президента Серджо Матареллу, который изначально планировал уходить с должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Переизбрание Матареллы стало выходом из "тупика", поскольку лидеры политсил никак не могли найти другую компромиссную кандидатуру.

80-летний президент неоднократно говорил, что не хочет быть избранным на второй срок и уже успел снять квартиру в Риме, куда должен был переехать из президентского дворца после завершения каденции.

В течение всей прошлой недели в парламенте ежедневно проходило голосование, каждый раз безрезультатное. Однако в субботу 29 января политики наконец убедили Серджо Матареллу изменить мнение и в восьмом туре за его кандидатуру отдали достаточно голосов для победы.

В коротком телезаявлении из президентского дворца Серджо Матарелла сказал, что не мог поставить свои персональные желания выше "чувства ответственности" в то время, когда перед страной много социальных и экономических вызовов.

Нынешняя каденция Матареллы завершается в четверг 3 февраля.

Напомним, наспех наиболее вероятным следующим президентом называли действующего премьера Марио Драги, бывшего главу Европейского центрального банка. Однако некоторые партийные лидеры выступили против его кандидатуры, считая, что без Драги на должности премьера возрастет риск политической нестабильности и досрочных выборов.

Марио Драги после переизбрания Матареллы заявил, что это "прекрасные новости для Италии" и поблагодарил его за решение согласиться на второй срок.

В Италии президентский пост в значительной степени играет церемониальную роль, однако президент может возвращать законы на повторное рассмотрение в парламент, а также играет важную роль в случае политического кризиса.