Понад 40 українців не можуть вилетіти з Казахстану - МЗС

У посольство України в Казахстані звернулися 43 громадянина, авіарейси яких з Алмати та Нур-Султана скасували через заворушення в країні.

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок", - йдеться у коментарі.

За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту Алмати заплановане на 7 січня.

"Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану найближчою нагодою. Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня", - зазначив Ніколенко.

МЗС закликає українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій: уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність.

Нагадаємо, після протестів у багатьох містах 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. Того ж дня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули в країну і "почали виконання задач".

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