Держави проросійської ОДКБ оголосили, що спільно вводять війська у Казахстан

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Про це оголосив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який є чинним главою Ради колективної безпеки ОДКБ.

Пашинян підкреслив, що із запитом про військову допомогу до організації вернувся президент Казахстану.

При цьому в ОДКБ впевнені, що протести у Казахстані викликані зовнішніми силами, а тому можна говорити про напад, який дозволяю спрямувати військові підрозділи інших членів організації на придушення безладів.

"У зв'язку зі зверненням президента Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку вирішила спрямувати колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан", - йдеться у заяві Пашиняна.

Наразі не повідомляється про чисельність та склад військових сил "миротворців", а також про задачі, які ті будуть виконувати. Зазначається, що іноземний контингент допускається до Казахстану "на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації ситуації".

Організація договору колективної безпеки – це військове об’єднання 6 держав колишнього радянського союзу: Росії, Казахстану, Білорусі, Вірменії, Таджикистану і Киргизстану. Її статутні документи містять норми про колективний захист у разі нападу на одну з держав-членів. Втім, досі ця організація утримувалася від подібних спільних рішень.

З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.