Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

П'ятниця, 7 січня 2022, 14:32

Посли країн "Великої сімки" назвали реформи, прийняття яких є критично важливим для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломати заявили на своїй сторінці у twitter.

"Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців",- пишуть вони.

Нагадаємо, у грудні минулого року посли країн Групи семи обговорили з президентом Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році і висловили свої очікування на майбутнє.

Серед іншого, вони закликали українську владу завершити конкурс на обрання голови з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП, а парламент - ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи)

Статті

Допомога силою: які наслідки матиме введення військ РФ до Казахстану

Чому протести у Казахстані відбулися саме зараз, хто ними керував та які наслідки вони матимуть, у тому числі для України?
7 січня 2022 — Юрій Пойта, для Європейської правди

Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням

Чи дійсно польська влада стежила за опозицією, використовуючи шпигунське обладнання? І які наслідки матиме підтвердження цих звинувачень?
6 січня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії

Новим президентом Італії може стати скандально відомий експрем'єр та друг Путіна Сільвіо Берлусконі. І це може виявитися чималою проблемою для України.
6 січня 2022 — Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди