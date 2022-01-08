Росія може створити провокацію, щоб обгрунтувати вторгнення в Україну — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія здатна влаштувати провокацію, щоб потім аргументувати вторгнення в Україну.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Нікого не повинно дивувати, якщо Росія підбурить до провокації чи інциденту, а потім намагається використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ усвідомить цю хитрість, буде надто пізно", - сказав Блінкен.

Він також назвав абсурдною думку про те, що у цій ситуації агресором є Україна.

"Це Росія вторглася в Україну майже вісім років тому. Саме Росія є військовим окупантом частини України, в Криму. Саме Росія до сьогодні розпалює війну на сході України. Саме Росія не виконала жодного зі своїх Мінських зобов’язань, насправді активно порушує багато з них і відмовляється визнати, що є стороною конфлікту", - додав держсекретар.

Блінкен звинуватив Росію у просування брехливих наративів про те, що їй загрожують Україна і НАТО, щоб виправдати нарощування військ.

"Це все одно, що лисиця б сказала, що мусила напасти на курник, тому що його мешканці якимось чином становлять загрозу", - сказав він.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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