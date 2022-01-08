Россия может создать провокацию, чтобы обосновать вторжение в Украину - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия способна устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Никого не должно удивлять, если Россия будет подстеркать к провокации или инциденту, а затем пытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир осознает эту хитрость, будет слишком поздно", - сказал Блинкен.

Он также назвал абсурдным мнение о том, что в этой ситуации агрессором является Украина.

"Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад. Именно Россия является военным оккупантом части Украины, в Крыму. Именно Россия до сих пор разжигает войну на востоке Украины. Именно Россия не выполнила ни одного из своих Минских обязательств, на самом деле активно нарушает многие из них и отказывается признать, что является стороной конфликта", – добавил госсекретарь.

Блинкен обвинил Россию в продвижении лживых нарративов о том, что ей угрожают Украина и НАТО, чтобы оправдать наращивание войск.

"Это все равно, что лиса бы сказала, что должна была напасть на курятник, потому что его жители каким-то образом представляют угрозу", - сказал он.

Как сообщалось, на следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды