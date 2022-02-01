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"Двері до Польщі будуть відчинені": Моравецький про потенційних біженців з України

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:01

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що вірить у можливість відвернути вторгнення Росії до України, але якщо це все ж станеться - для українців "двері до Польщі будуть відчинені".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю LB напередодні свого першого візиту до України. 

"Я вірю, що Москва опам’ятається і не розпочне нової війни в Європі. Але якщо виявиться інакше, двері до Польщі будуть відчинені... Наразі ми не розглядаємо можливого напливу біженців з України як загрозу. Їх прийняття та надання допомоги в разі конфлікту ми розглядаємо як очевидне", - сказав Матеуш Моравецький.

Польща готова передати Україні десятки тисяч боєприпасів

Він нагадав, що й після початку російської агресії на сході України у 2014 році тисячі українських родин приїхали до Польщі.

"Поляків та українців об’єднує близькість культури та мови, і це сприяє прийняттю рішень про поселення в Польщі. За оцінками, зараз у Польщі може перебувати до 1,5 мільйона громадян України. Вони знайшли своє місце в польському суспільстві. Тут працюють і виховують своїх дітей. Українцям раді в Польщі", - зазначив він.

Моравецький додав, що не бачить проблем і з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію. Він зазначив, що польська економіка активно зростає, постійно створюються нові робочі місця. 

"Українці знають, що в Польщі вони завжди знайдуть притулок. А польські підприємці цінують українських працівників – очікуємо, що з року в рік для роботи буде потрібно ще більше рук", - сказав він.

Днями віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік сказав, що у разі вторгнення Росії до України на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України, та що Польщі слід бути готовою до такого сценарію. 

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Польща Росія

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