Польща готова передати Україні десятки тисяч боєприпасів

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що Варшава готова передати Україні оборонне озброєння.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає RMF24.

"Питання передачі боєприпасів залежить від української сторони. Зараз все залежить від їхніх кроків. Ми готові в будь-який момент поставити десятки тисяч оборонних боєприпасів", - повідомив Солох.

Він нагадав, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Він також провів переговори з з президентом США Джо Байденом та лідерами провідних європейських країн НАТО.

Він повідомив, що в тісному контакті з президентом було прийнято рішення про передачу оборонних боєприпасів українській стороні, і це рішення остаточно узгодив міністр національної оборони Маріуш Блащак.

На запитання, коли і якими можуть бути поставки боєприпасів для України, керівник бюро відповів, що "це залежить від української сторони, вони отримали специфікацію, а тепер все залежить від їх кроків".

"Ми готові доставити боєприпаси в будь-який момент", - сказав Солох.

"Рішення є, пропозиція передана українській стороні, ми чекаємо відповіді", - додав він.

Солоха запитали, чи домагався цього і президент Зеленський у переговорах з президентом Дудою.

"Про це йшлося, президенти говорили про кожен вимір допомоги Україні, починаючи з політичного виміру – найбільше Україну цікавить єдина позиція західних країн, країн НАТО, звісно, ​​потім іде матеріальний вимір, наприклад, у формі військової допомоги", - сказав він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром України у вівторок у Києві.