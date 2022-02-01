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"Двери в Польшу будут открыты": Моравецкий о потенциальных беженцах из Украины

Вторник, 1 февраля 2022, 10:01

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что верит в возможность предотвратить вторжение России в Украину, но если это все же произойдет - для украинцев "двери в Польшу будут открыты".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LB в преддверии своего первого визита в Украину.

"Я верю, что Москва опомнится и не начнет новую войну в Европе. Но если окажется иначе, двери в Польшу будут открыты... Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное", - сказал Матеуш Моравецкий.

Польша готова передать Украине десятки тысяч боеприпасов

Премьер напомнил, что после начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году тысячи украинских семей приехали в Польшу.

"Поляков и украинцев объединяет близость культуры и языка, и это способствует принятию решений о поселении в Польше. По оценкам, сейчас в Польше может находиться до 1,5 миллиона граждан Украины. Они нашли свое место в польском обществе. Здесь они работают и воспитывают своих детей. Украинцам рады в Польше", - отметил он.

Моравецкий добавил, что не видит проблем и с потенциальным ростом трудовой миграции из Украины из-за непредсказуемой ситуации. Он отметил, что польская экономика активно растет, постоянно создаются новые рабочие места.

"Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук", - сказал он.

На днях вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик сказал, что в случае вторжения России в Украину на границе с Польшей можно ожидать миллиона беженцев из Украины, и что Польше следует быть готовой к такому сценарию.

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