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Єврокомісія схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофіну

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:47

Європейська комісія внесла пропозицію щодо нової програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України на суму до 1,2 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Кошти макрофіну будуть доступні Україні у вигляді довгострокових позик на дуже вигідних умовах. Вони сприятимуть підвищенню макроекономічної стабільності та загальної стійкості України в умовах різкого зростання геополітичної невизначеності та її впливу на економічну ситуацію, зазначили в ЄК.

Після схвалення цієї пропозиції Радою ЄС та Європейським парламентом Єврокомісія зможе негайно перерахувати Україні перший транш у  розмірі 600 мільйонів євро. Другий транш буде виплачено після позитивної оцінки прогресу, досягнутого українською владою у впровадженні обмеженої кількості узгоджених короткострокових політичних заходів.

"ЄС підтримує український народ у ці важкі часи. Сьогодні Комісія зробила крок вперед у питанні пакету допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро, про який я оголосила минулого тижня. Цей пакет допоможе Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні через економічні та політичні проблеми, з якими стикається країна, а також посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості" - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"У цей період глибокої невизначеності Європейська комісія сьогодні посилає сильний сигнал солідарності з українським народом. Ми сповнені рішучості допомогти Україні зорієнтуватися в цих бурхливих водах" - сказав євро комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Паралельно з сьогоднішньою пропозицією, Єврокомісія, як зазначається, також вирішила значно збільшити двосторонню допомогу, яку вона надає Україні у вигляді грантів у 2022 році.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила минулого тижня про новий пакет фінансової допомоги Україні з екстрених позик і грантів.

Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. 

Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року. 

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