Єврокомісія схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофіну
Європейська комісія внесла пропозицію щодо нової програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України на суму до 1,2 млрд євро.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Кошти макрофіну будуть доступні Україні у вигляді довгострокових позик на дуже вигідних умовах. Вони сприятимуть підвищенню макроекономічної стабільності та загальної стійкості України в умовах різкого зростання геополітичної невизначеності та її впливу на економічну ситуацію, зазначили в ЄК.
Після схвалення цієї пропозиції Радою ЄС та Європейським парламентом Єврокомісія зможе негайно перерахувати Україні перший транш у розмірі 600 мільйонів євро. Другий транш буде виплачено після позитивної оцінки прогресу, досягнутого українською владою у впровадженні обмеженої кількості узгоджених короткострокових політичних заходів.
"ЄС підтримує український народ у ці важкі часи. Сьогодні Комісія зробила крок вперед у питанні пакету допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро, про який я оголосила минулого тижня. Цей пакет допоможе Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні через економічні та політичні проблеми, з якими стикається країна, а також посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості" - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"У цей період глибокої невизначеності Європейська комісія сьогодні посилає сильний сигнал солідарності з українським народом. Ми сповнені рішучості допомогти Україні зорієнтуватися в цих бурхливих водах" - сказав євро комісар з економіки Паоло Джентілоні.
Паралельно з сьогоднішньою пропозицією, Єврокомісія, як зазначається, також вирішила значно збільшити двосторонню допомогу, яку вона надає Україні у вигляді грантів у 2022 році.
Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила минулого тижня про новий пакет фінансової допомоги Україні з екстрених позик і грантів.
Нагадаємо, у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.
Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року.
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