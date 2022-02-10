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Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви 

Четвер, 10 лютого 2022, 13:37

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. 

Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

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