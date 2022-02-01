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Литва відрядила в Україну місію для оцінки потреб у додатковій допомозі

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:06

31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

Про це повідомляється на сайті литовського уряду, пише "Європейська правда".

Місію очолює представник Міністерства закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол Йонас Даниляускас.

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До її складу входять представники апарату уряду, міністерства національної оборони, міністерства енергетики, міністерства внутрішніх справ, міністерства охорони здоров'я, міністерства соціальної безпеки та праці.

Під час перебування в Україні місія зустрінеться з представниками українських установ, оцінить потреби України у допомозі у різних сферах та погодить механізми надання допомоги. 

Планується, що місія пропрацює в Україні близько місяця.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

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Литва Росія

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