Офіційний Мінськ назвав "державним вандалізмом" біло-червоно-білий прапор у Дніпрі

Посольство Білорусі в Україні звернулося до українського МЗС з нотою протесту у зв’язку з тим, що в Дніпрі офіційний білоруський прапор замінили на біло-червоно-білий, назвавши це "актом державного вандалізму".

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву посольство розмістило 10 лютого, зазначивши, що у мерії Дніпра не відреагували на їхнє звернення.

"В МЗС України спрямована нота посольства, у якій висловлюється рішучий протест українській стороні. Білоруська сторона розглядає випадок як цинічний вияв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України, що грубо порушує основоположні принципи міжнародного права - принцип суверенної рівності держав та невтручання у внутрішні справи", - йдеться у заяві.

Посольство вимагає вибачень і повернення офіційного прапора, а також "з’ясувань за фактом осквернення офіційної символіки іноземної держави, інформування про його результати та вжиття заходів для недопущення повторення подібних фактів".

Напередодні мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що замість офіційного прапора Білорусі на флагштоку біля мерії білоруську громаду надалі представлятиме біло-червоно-білий прапор, який використовують на протестах проти режиму Александра Лукашенка.

Минулої весни у Ризі, столиці Латвії, заміна державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг призвела до взаємної висилки дипломатів, а білоруська прокуратура відкрила справу проти мера Риги і міністра закордонних справ Латвії.

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