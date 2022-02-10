Официальный Минск назвал "государственным вандализмом" бело-красно-белый флаг в Днепре

Посольство Беларуси в Украине обратилось в украинский МИД с нотой протеста в связи с тем, что в Днепре официальный белорусский флаг заменили бело-красно-белым, назвав это "актом государственного вандализма".

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление посольство разместило 10 февраля, отметив, что в мэрии Днепра не отреагировали на их обращение.

"В МИД Украины направлена ​​нота посольства, в которой выражается решительный протест украинской стороне. Белорусская сторона рассматривает случай как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, что грубо нарушает основополагающие принципы международного права - принцип суверенного равенства и невмешательство во внутренние дела", - говорится в заявлении.

Посольство требует извинений и возвращения официального флага, а также "выяснений по факту осквернения официальной символики иностранного государства, информирования о его результатах и ​​принятии мер по недопущению повторения подобных фактов".

Накануне мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что вместо официального флага Беларуси на флагштоке возле мэрии белорусскую общину будет представлять бело-красно-белый флаг, который используют на протестах против режима Александра Лукашенко.

Прошлой весной в Риге, столице Латвии, замена государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг привела к взаимной высылке дипломатов, а белорусская прокуратура возбудила дело против мэра Риги и министра иностранных дел Латвии.

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