Фінляндія скасовує вимогу негативного тесту для мандрівників з-за меж ЄС

Фінляндія пом'якшує обмеження на зовнішніх кордонах і відмовляється від вимоги про негативний тест для мандрівників, що в'їжджають в країну з-за меж ЄС та Шенгену.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Послаблення набуде чинності 15 лютого. З цього дня від тих, хто прибуває до Фінляндії з-за меж ЄС та Шенгенської зони, більше не вимагатимуть негативного результату тесту на коронавірус.

Водночас у силі залишається вимога, згідно з якою мандрівник повинен на кордоні пред'явити довідку про проходження повного курсу вакцинації затвердженими ВООЗ препаратами або про перенесену протягом шести місяців коронавірусну інфекцію.

Ця вимога стосується осіб, які народилися у 2006 році або раніше.

Рішення залишиться чинним до 13 березня.

Подавати довідку не потрібно громадянам Фінляндії, людям, які мають посвідку на проживання у Фінляндії, а також особам, які в'їжджають до країни з причин, зазначених у списку Прикордонної служби.

Як повідомлялося, з 11 лютого у Британії набули чинності спрощення у правилах поїздок до країни у зв'язку з коронавірусом.