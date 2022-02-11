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Финляндия отменяет требование отрицательного теста для путешественников из-за границ ЕС

Пятница, 11 февраля 2022, 10:23

Финляндия смягчает ограничения на внешних границах и отказывается от требования о негативном тесте для путешественников, въезжающих в страну из-за пределов ЕС и Шенгена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Ослабление вступит в силу 15 февраля. С этого дня от прибывающих в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны больше не потребуют негативного результата теста на коронавирус.

В то же время в силе остается требование, согласно которому путешественник должен на границе предъявить справку о прохождении полного курса вакцинации утвержденными ВОЗ препаратами или перенесенную в течение шести месяцев коронавирусную инфекцию.

Это требование касается лиц, родившихся в 2006 году или раньше.

Решение останется в силе до 13 марта.

Подавать справку не нужно гражданам Финляндии, людям, имеющим вид на жительство в Финляндии, а также лицам, въезжающим в страну по причинам, указанным в списке Пограничной службы.

Как сообщалось, с 11 февраля в Британии вступили в силу упрощения в правилах поездок в страну в связи с коронавирусом.

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Финляндия Туризм

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