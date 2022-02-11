Топ-суд Німеччини відхилив скаргу проти обов'язкової вакцинації медичних працівників

Конституційний суд Німеччини відхилив термінову скаргу проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу співробітників охорони здоров'я та медико-санітарних працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Федеральний уряд Німеччини хоче ввести так звану обов'язкову вакцинацію в медичних установах, щоб захистити літніх і ослаблених людей, які наражаються на особливо високий ризик серйозно захворіти або померти від зараження коронавірусом.

Це стосується і працівників будинків для людей похилого віку та клінік, а також, наприклад, медичних закладів та амбулаторних служб, акушерок, фізіотерапевтів та масажистів.

Всі вони повинні до 15 березня 2022 довести, що вони повністю вакциновані або недавно одужали.

Якщо доказів немає, необхідно повідомити про це департамент охорони здоров'я для розслідування справи. Потім він може заборонити зацікавленій особі входити на об'єкт або продовжувати роботу.

Схвалення обов'язкової вакцинації у Бундестазі та Бундесраті в середині грудня спровокувало хвилю судових позовів до Конституційного суду. До 3 лютого вже надійшло 74 конституційні скарги від близько 300 позивачів, багато з них із терміновими заявами.

З огляду на рішення суду вимога про вакцинацію персоналу клінік та установ з догляду може набути чинності в середині березня.

Водночас, рішення про конституційність фактичної процедури обов’язкової вакцинації ще не ухвалено. Суд ще не вивчив всебічно вимогу про вакцинацію, тому нинішнє рішення суду фактично створило часовий резерв.

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