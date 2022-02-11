ЄС: питання членства України передчасні, але рішення прийматиме не Росія

В ЄС заявляють, що ніхто не може вказувати, чи стане Україна членом ЄС і НАТО; хоч це питання наразі не розглядається, рішення по ньому залежить від народу України і відповідних організацій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

"Ніхто не може казати, що Україна не може стати членом ЄС, ніхто не може казати, що Україна не може стати членом НАТО. Тому що це питання, яке наразі не розглядається. Це вибір тих, кого це стосується. Не третім сторонам вирішувати, не Росії, намагатися впливати на цей вибір. Це прерогатива виключно українського народу і відповідної організації, ЄС чи НАТО, які мають вирішити, чи виконані певні критерії. Однак на цій стадії це передчасні розмови" - наголосив він.

За словами Стано, потенціал Угоди про асоціацію ще далеко не вичерпано.

"Коли ми повністю його використаємо, то будемо вирішувати що ще можна зробити" - зазначив він.

"Ми знаємо і визнаємо європейські прагнення України. Ми як ЄС відповіли на ці європейські прагнення безпрецедентною Угодою про асоціацію, яка пропонує безліч можливостей зблизити Україну і ЄС політично і економічно. Все ще є потенціал, який можна використати в рамках Угоди про асоціацію. Тому давайте не забігати наперед, не ставити гіпотетичних питань. Головним є те, що вибір України має залишатися за українським народом" наголосив Стано.

Нагадаємо, ЄС в четвер вранці передав представнику Росії спільну відповідь блоку на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.