ЕС: вопросы членства Украины преждевременны, но решение будет принимать не Россия

В ЕС заявляют, что никто не может указывать, станет ли Украина членом ЕС и НАТО; хотя этот вопрос пока не рассматривается, решение по нему зависит от народа Украины и соответствующих организаций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Никто не может говорить, что Украина не может стать членом ЕС, никто не может говорить, что Украина не может стать членом НАТО. Потому что это вопрос, который пока не рассматривается. Это выбор тех, кого это касается. Не третьим сторонам решать, не России, пытаться влиять на этот выбор. Это прерогатива исключительно украинского народа и соответствующей организации, ЕС или НАТО, которые должны решить, выполнены ли определенные критерии. Однако на этой стадии это преждевременные разговоры", - подчеркнул он.

По словам Стано, потенциал Соглашения об ассоциации еще далеко не исчерпан.

"Когда мы полностью его используем, то будем решать, что еще можно сделать" - отметил он.

"Мы знаем и признаем европейские стремления Украины. Мы как ЕС ответили на эти европейские стремления беспрецедентным Соглашением об ассоциации, предлагающим множество возможностей сблизить Украину и ЕС политически и экономически. Все еще есть потенциал, который можно использовать в рамках Соглашения об ассоциации. Поэтому давайте не забегать вперед, не задавать гипотетические вопросы. Главным является то, что выбор Украины должен оставаться за украинским народом", отметил Стано.

Напомним, ЕС в четверг утром передал представителю России общий ответ блока на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором от стран Евросоюза требовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные союзники избирательно подходят к их исполнению.