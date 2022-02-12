Почалася телефонна розмова Байдена і Путіна 

Президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін почали телефонну розмову на тлі побоювань, що Росія готується до нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про початок розмови з посиланням на представника Білого дому повідомили західні інформагентства AP і Bloomberg та російський ТАСС.

За інформацією Associated Press, розмова почалася близько 18:04 за Києвом.

Вдень перед цим відбулась телефонна розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

Як відомо, 11 лютого Джо Байден закликав американців негайно виїздити з Україну через ризик стрімкого погіршення ситуації; такі заклики згодом оприлюднили низка європейських країн.

Держсекретар США Ентоні Блінкен того ж дня заявив, що Росія спрямувала більше сил до свого кордону з Україною і може розпочати вторгнення у будь-який момент, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги - на додачу до від рішення 23 січня евакуювати з України родини дипломатів та дозволити від’їзд частини своїх чинних співробітників за бажанням.

Представництво ЄС дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням. Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві.

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