Начался телефонный разговор Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали телефонный разговор на фоне опасений, что Россия готовится к новой агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", о начале разговора со ссылкой на представителя Белого дома сообщили западные информагентства AP и Bloomberg и российский ТАСС.

По информации Associated Press, разговор начался около 18:04 по киевскому времени.

Днём перед этим состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как известно, 11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за риска стремительного ухудшения ситуации, вслед за США призыв к своим гражданам выезжать из Украины опубликовали ряд других стран.

Также Госдеп США отдал распоряжение об отъезде из посольства США в Киеве второстепенных дипломатов.

Представительство ЕС в Украине разрешило по желанию уехать из страны и работать дистанционно части своих сотрудников. Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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