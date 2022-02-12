Блінкен і Лавров провели телефонну розмову щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сєргєй Лавров провели телефонну розмову на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В МЗС РФ повідомили, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Як зазначають у комюніке Держдепу, Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до розв’язання кризи залишається відкритим, але для цього потрібно, щоб Москва знизила напругу і погодилася на доброчесні обговорення. Він наголосив, що якщо Москва обере шлях агресії і здійснить нове вторгнення в Україну, на це буде рішуча, масштабна й об’єднана трансатлантична відповідь", - зазначають у тексті.

У повідомленні МЗС РФ за підсумками розмови зазначають, що Лавров звинуватив США у "пропагандистській кампанії" та підбурюванні України до силового повернення окупованих територій на Донбасі.

"Розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія про російську агресію проти України здійснюється з провокаційною метою, підбурюючи владу у Києві до саботажу Мінських домовленостей та згубним спробам силового вирішення "проблеми Донбасу", - заявляють в МЗС РФ.

Лавров також скаржився, що у відповіді Вашингтона та Брюсселя на російський проєкт російсько-американських домовленостей та домовленостей з НАТО щодо "гарантій безпеки" проігнорували основні вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО і нерозміщення ударних систем зброї неподалік від російських кордонів.

Нагадаємо, напередодні Блінкен мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

12 лютого очікується розмова президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна.

11 лютого президент США Джо Байден та низка європейських країн закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України. Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги.

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