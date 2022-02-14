На півдні Грузії стався сильний землетрус, поштовхи відчули в Тбілісі і Батумі

На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 6,2, поштовхи відчули і в найбільших містах країни - Тбілісі і Батумі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости Грузия".

Землетрус почався о 22:25 за місцевим часом. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, магнітуда землетрусу склала 6,2, хоча спершу її оцінили в 5,8. Епіцентр знаходився в районі села Самеба на півдні країни, поруч з кордоном Вірменії.

Поштовхи були настільки сильними, що їх добре відчули у Тбілісі й Батумі. Багато людей вибігли надвір.

Ведучих одного з телеканалів землетрус застав у прямому ефірі.

Попри значну силу поштовхів, про суттєві руйнування і постраждалих не повідомляють.

Вночі о 03:35 стався новий землетрус силою 3,5 - у тому ж районі.

Директорка Національного центру сейсмічного моніторингу Тея Гоголадзе зазначила, що у цій зоні сейсмічна активність є звичним явищем. За останні пів року там регулярно фіксували дрібні землетруси магнітудою до 3,5.

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