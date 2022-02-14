На юге Грузии произошло сильное землетрясение, толчки ощущались в Тбилиси и Батуми

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2, толчки ощущались и в крупнейших городах страны – Тбилиси и Батуми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости Грузия".

Землетрясение началось в 22:25 по местному времени. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения составила 6,2, хотя сначала ее оценили в 5,8. Эпицентр находился в районе села Самеба на юге страны, рядом с границей Армении.

Толчки были настолько сильными, что их хорошо почувствовали в Тбилиси и Батуми. Многие выбежали во двор.

Ведущих одного из телеканалов землетрясение застало в прямом эфире.

Несмотря на значительную силу толчков, о существенных разрушениях и пострадавших не сообщают.

Ночью в 03:35 произошло новое землетрясение силой 3,5 – в том же районе.

Директор Национального центра сейсмического мониторинга Тея Гоголадзе отметила, что в этой зоне сейсмическая активность – обычное явление. За последние полгода там регулярно фиксировали мелкие землетрясения магнитудой до 3,5.

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