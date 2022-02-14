В Італії невакциновані люди старше 50 років не зможуть потрапити на роботу з 15 лютого

В Італії з 15 лютого набирають чинності правила, згідно з якими всі співробітники державного або приватного сектору віком 50 років і старші будуть зобов'язані пред'явити свідоцтво про вакцинацію, щоб потрапити на своє робоче місце.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

"Суперзелений пропуск", який вже потрібний для доступу до більшості місць та послуг в Італії, показує, що власник був вакцинований або вилікувався від Covid протягом останніх шести місяців.

Тим не менш, для всіх віком 50 років і старше потрібна вакцинація, а не лише одужання, оскільки в Італії вакцинація для цієї вікової групи є обов'язковою з початку січня.

Вимога вакцинації розповсюджується на всіх, хто проживає в Італії у віці 50 років і старше, або на всіх, кому має виповнитися 50 років до 15 червня. Сюди також входять іноземні громадяни.

Будь-яка людина у цій віковій групі, яка залишається нещепленою станом на 1 лютого або не отримала бустерну дозу протягом шести місяців після завершення циклу первинної вакцинації, підлягає одноразовому штрафу у розмірі 100 євро від податкової служби Італії.

Крім того, зміна правил з 15 лютого означає, що будь-яка людина у цій віковій групі, яка не може пред'явити доказ вакцинації при вході на своє робоче місце, може бути оштрафована або відсторонена від роботи без збереження заробітної плати.

Тим, кого буде виявлено на робочому місці без вакцини, загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро, який подвоюється у разі повторного порушення. Роботодавці, викриті у недотриманні правил, підлягають штрафу у розмірі від 400 до 1000 євро.

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