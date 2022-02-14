В Италии невакцинированные люди старше 50 лет не смогут попасть на работу с 15 февраля

В Италии с 15 февраля вступают в силу правила, согласно которым все сотрудники государственного или частного сектора в возрасте 50 лет и старше будут обязаны предъявить свидетельство о вакцинации, чтобы попасть на свое рабочее место.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

"Суперзеленый пропуск", который уже требуется для доступа к большинству мест и услуг в Италии, показывает, что владелец был вакцинирован или вылечился от Covid в течение последних шести месяцев.

Тем не менее, для всех в возрасте 50 лет и старше требуется вакцинация, а не только выздоровление, поскольку в Италии вакцинация для этой возрастной группы обязательна с начала января.

Требование о вакцинации на всех, кто проживает в Италии в возрасте 50 лет и старше, или на всех, кому должно исполниться 50 лет к 15 июня. Сюда входят также иностранные граждане.

Любой человек в этой возрастной группе, который остается непривитым по состоянию на 1 февраля или не получил бустерную дозу в течение шести месяцев после завершения цикла первичной вакцинации, подлежит единовременному штрафу в размере 100 евро от налоговой службы Италии.

Кроме того, изменение правил с 15 февраля означает, что любой в этой возрастной группе, который не может предъявить доказательство вакцинации при входе на свое рабочее место, может быть оштрафован или отстранен от работы без сохранения заработной платы.

Тем, кто будет обнаружен на рабочем месте без вакцины, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, который удваивается в случае повторного нарушения. Работодатели, уличенные в несоблюдении правил, подлежат штрафу в размере от 400 до 1000 евро.