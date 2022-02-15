Путін уникнув відповіді, чи визнає ОРДЛО

Президент Росії Владімір Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок не став давати чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Путін, коментуючи заклик Держдуми про визнання "Л/ДНР", зазначив, що депутати "тонко відчувають виборців, які співчувають мешканцям Донбасу".

Він не відповів прямо, чи планує визнати так звані "республіки", але сказав, що прагне знайти вирішення конфлікту через виконання Мінських домовленостей.

"Я буду виходити з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблем Донбасу. Але зробити це так, як сказав пан федеральний канцлер – передусім виходячи з не до кінця реалізованих можливостей з виконання Мінських домовленостей.

Ми дуже розраховуємо, що наші партнери і за океаном, і в Європі, передусім Федеративна республіка Німеччина і Франція, здійснять відповідний вплив на сьогоднішню київську владу, і це рішення буде знайдене", - заявив президент РФ.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський на зустрічі з ним у понеділок пообіцяв невдовзі представити на обговорення в тристоронній контактній групі три законопроєкти - щодо статусу Донбасу, зміни Конституції України та підготовки виборів.

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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