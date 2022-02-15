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Путін уникнув відповіді, чи визнає ОРДЛО

Вівторок, 15 лютого 2022, 16:58

Президент Росії Владімір Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок не став давати чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Путін, коментуючи заклик Держдуми про визнання "Л/ДНР", зазначив, що депутати "тонко відчувають виборців, які співчувають мешканцям Донбасу".

Він не відповів прямо, чи планує визнати так звані "республіки", але сказав, що прагне знайти вирішення конфлікту через виконання Мінських домовленостей. 

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"Я буду виходити з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблем Донбасу. Але зробити це так, як сказав пан федеральний канцлер – передусім виходячи з не до кінця реалізованих  можливостей з виконання Мінських домовленостей.

Ми дуже розраховуємо, що наші партнери і за океаном, і в Європі, передусім Федеративна республіка Німеччина і Франція, здійснять відповідний вплив на сьогоднішню київську владу, і це рішення буде знайдене", - заявив президент РФ.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський на зустрічі з ним у понеділок пообіцяв невдовзі представити на обговорення в тристоронній контактній групі три законопроєкти - щодо статусу Донбасу, зміни Конституції України та підготовки виборів.

МЗС: визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід з Мінських угод

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання   окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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Російська криза Путін Донбас та ОРДЛО

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