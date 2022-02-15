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Зеленський пообіцяв Шольцу обговорити в ТКГ три законопроєкти щодо Донбасу

Вівторок, 15 лютого 2022, 16:38

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у понеділок пообіцяв невдовзі представити на обговорення в тристоронній контактній групі три законопроєкти - щодо статусу Донбасу, зміни Конституції України та підготовки виборів.

Про це Шольц сказав на спільному з президентом РФ брифінгу в Москві у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Пошук дипломатичного вирішення є центральною основою мого візиту до Києва вчора і до Москви сьогодні. Президент Путін і я єдині в тому, що Нормандський формат разом з переговорами зі США і Росією, в рамках Ради Росія-НАТО і на майданчику ОБСЄ є важливими форматами для вирішення конфлікту. Тут ми потребуємо прогресу. 

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Тому добре, що президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що тристоронні контактній групі, яка була створена в рамках мінського процесу…, невдовзі будуть представлені всі три заплановані законодавчі тексти: щодо статусу Східної України, щодо змін до Конституції і підготовки виборів", - заявив Шольц.

Він зазначив, що "це хороший прогрес" і його потрібно продовжити

Водночас Шольц підкреслив, що для федерального уряду є зрозумілим те, що подальша агресія Росії проти України спричинить важкі політичні та економічні наслідки." Моє враження – це знають усі", - зазначив канцлер Німеччини. 

Як повідомлялося, під час переговорів політичних радників лідерів країн Нормандського формату в Берліні, які тривали майже 9 годин, сторонам не вдалося узгодити спільний документ. 

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

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Російська криза Зеленський Донбас та ОРДЛО

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