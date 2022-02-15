Путин ушел от ответа, признает ли ОРДЛО

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник не стал давать четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Путин, комментируя призыв Госдумы о признании "Л/ДНР", отметил, что депутаты "тонко чувствуют избирателей, сочувствующих жителям Донбасса".

Он не ответил прямо, планирует ли признать так называемые "республики", но сказал, что стремится найти решение конфликта путем выполнения Минских договоренностей.

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но сделать это так, как сказал господин федеральный канцлер – прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских договоренностей".

Мы очень рассчитываем, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика Германия и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшнюю киевскую власть, и это решение будет найдено", - заявил президент РФ.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент Владимир Зеленский на встрече с ним в понедельник пообещал вскоре представить на обсуждение в трехсторонней контактной группе три законопроекта - о статусе Донбасса, изменении Конституции Украины и подготовке выборов.

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.

МИД Украины заявил, что признание Россией независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет сознательным ее выходом из Минских договоренностей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание оккупированных районов ОРДЛО подорвет усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

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