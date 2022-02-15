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Путин ушел от ответа, признает ли ОРДЛО

Вторник, 15 февраля 2022, 16:58

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник не стал давать четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Путин, комментируя призыв Госдумы о признании "Л/ДНР", отметил, что депутаты "тонко чувствуют избирателей, сочувствующих жителям Донбасса".

Он не ответил прямо, планирует ли признать так называемые "республики", но сказал, что стремится найти решение конфликта путем выполнения Минских договоренностей.

В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса. Но сделать это так, как сказал господин федеральный канцлер – прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских договоренностей".

Мы очень рассчитываем, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего Федеративная республика Германия и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшнюю киевскую власть, и это решение будет найдено", - заявил президент РФ.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент Владимир Зеленский на встрече с ним в понедельник пообещал вскоре представить на обсуждение в трехсторонней контактной группе три законопроекта - о статусе Донбасса, изменении Конституции Украины и подготовке выборов.

МИД: признание Россией "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских соглашений

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.

МИД Украины заявил, что признание Россией независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет сознательным ее выходом из Минских договоренностей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что признание оккупированных районов ОРДЛО подорвет усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

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Российский кризис Путин Донбасс и ОРДЛО

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