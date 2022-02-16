Посли ЄС вилетіли в Маріуполь відзначати з Зеленським День єднання

Європейські дипломати вирушили до Маріуполя, щоб разом з президентом України Володимиром Зеленським взяти участь у святкуванні Дня єднання.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

"А тепер разом із колегами (в дорозі. – Ред.) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуваннях Дня єднання", - розповів Маасікас у Twitter та опублікував фото з європейськими дипломатами у літаку, на яких, серед інших, можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.

Компанію дипломатам з ЄС склав посол Вірменії Владімір Карапетян.

And now, together with colleagues to Mariupol, to join @ZelenskyyUa at the celebrations of the Day of Unity. pic.twitter.com/YYCRF59veA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

Посол Німеччини Анка Фельдгузен також опублікувала у своєму Twitter фото на летовищі перед вильотом в Маріуполь.

На День Едності: по дорозі в Маріуполь, щоб показати: Я #StandWithUkraine pic.twitter.com/UVJOYkRKmk — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 16, 2022

Раніше у середу посли країн-членів ЄС на чолі з Матті Маасікасом поклали квіти до Стіни пам’яті у Києві.

Напередодні співрозмовники УП в Офісі президента та МЗС розповіли, що президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого збере послів іноземних держав у Маріуполі.

16 лютого в Україні на державному рівні відзначають День єднання, запроваджений президентом Зеленським на тлі побоювання широкомасштабного вторгнення Росії.