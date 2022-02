Посли ЄС вилетіли в Маріуполь відзначати з Зеленським День єднання

Європейські дипломати вирушили до Маріуполя, щоб разом з президентом України Володимиром Зеленським взяти участь у святкуванні Дня єднання.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

"А тепер разом із колегами (в дорозі. – Ред.) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуваннях Дня єднання", - розповів Маасікас у Twitter та опублікував фото з європейськими дипломатами у літаку, на яких, серед інших, можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.

Компанію дипломатам з ЄС склав посол Вірменії Владімір Карапетян.

